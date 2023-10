Por que a Petrobras decidiu subir o preço do diesel e baixar o da gasolina?

Petrobras citou movimentos distintos no mercado de diesel e de gasolina. "Para a gasolina, o fim do período sazonal de maior demanda global significa maior disponibilidade e desvalorização do produto frente ao petróleo. Por outro lado, para o diesel, observa-se uma demanda global sustentada, com expectativa de alta sazonal, resultando em valorização do produto frente ao petróleo", afirmou, em comunicado.

Apesar do aumento do diesel, a Petrobras afirma que a variação no ano acumula redução. No caso da gasolina, a redução é de R$ 0,27 por litro no ano, e no diesel é de R$ 0,44 por litro no ano. "Mesmo com o valor do brent mais alto que no ano passado, os preços dos nossos produtos acumulam quedas, muito diferente do que aconteceu ao longo de 2022", destacou Prates.

Desde o início do ano, a Petrobras não pratica mais o PPI (preço de paridade internacional). Com isso, existe uma defasagem entre os valores praticados no mercado doméstico em relação aos preços do exterior. Os dados mais recentes da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis) mostram que a defasagem média de preço maior atualmente é no diesel, de -12%. Para a gasolina, é de -5%.

Com redução da gasolina, aumentou a defasagem frente a paridade de preço de importação. Amance Boutin, analista da Argus, empresa especializada na produção de relatórios e análises de preços, avalia que não existia espaço para essa redução. Já a alta no diesel, segundo ele, conversa melhor com a tendência do atual cenário internacional. Étore Sanchez, economista da Ativa Investimentos, calcula que o corte de 12 centavos na gasolina amplia a defasagem para próximo de 30 centavos, ao passo que a alta do diesel ainda deixa resíduo altista de cerca de 35 centavos. "Em outras palavras, o preço da gasolina precisaria subir R$0,30 e o diesel R$0,35, para se equiparar aos níveis internacionais", diz.

A implementação da estratégia comercial, em substituição à política de preços anterior, incorporou parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação. Em um primeiro momento, isso permitiu que a empresa reduzisse seus preços de gasolina e diesel e, nas últimas semanas, mitigasse os efeitos da volatilidade e da alta abrupta dos preços externos, propiciando períodos de estabilidade de preços aos seus clientes.

Petrobras, em comunicado

A gasolina vai ter que subir em algum momento?

Ainda é cedo para saber o quão mais caros os combustíveis podem ficar em função do petróleo. Especialistas avaliam que tudo depende da escalada do conflito no Oriente Médio — principalmente se houver o envolvimento de algum país que seja um grande produtor da commodity, como é o caso do Irã.