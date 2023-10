Calendário do Bolsa Família de outubro 2023: confira datas de pagamento

O governo federal tornou público o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para o mês de outubro. Os repasses financeiros estão programados para ocorrer entre os dias 18 e 31, seguindo critérios de distribuição baseados no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Uma importante atualização é que as famílias com bebês menores de sete meses receberão um adicional de R$ 50 para cada criança, que será somado ao valor total do benefício. Isso significa que, por exemplo, famílias que são beneficiárias do Bolsa Família e possuem duas crianças nessa faixa etária receberão R$ 100 adicionais.

Confira o calendário de pagamentos atualizado, de acordo com os números de identificação que determinam a data de pagamento: