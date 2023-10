Consignado do INSS: novo limite entra em vigor; veja taxas e simulação

O que passa a valer agora?

A taxa de juros mensal caiu de 1,97% para 1,84% ao mês. Já a taxa para o cartão de crédito consignado saiu de 2,83% para 2,73% ao mês.

Na página do INSS é possível consultar as taxas de juros praticadas pelos bancos. As médias das taxas de juros apresentadas no Meu INSS são as praticadas no dia anterior. Além da redução do teto, também foram determinadas regras de transparência nas informações a serem prestadas aos beneficiários. É possível verificar na plataforma Meu INSS, disponível em computador, ou aplicativos para Android e iPhone. É preciso fazer o login com a conta gov.br com CPF e senha.

Como ficam as parcelas e juros?

A pedido do UOL, Marcos Piellusch, professor da FIA Business School, calculou o valor das parcelas e da dívida final dos beneficiários do INSS que optarem pelo consignado com 84 meses (sete anos) para pagar com juros de 1,84% ao mês. Confira abaixo:

Quanto posso emprestar?

Valor máximo para o empréstimo consignado é de 45% da renda. Do total, 35% são para o empréstimo, 5% para o cartão de crédito e 5% para o cartão de benefício, criado em 2022.