Quanto renderiam contas do FGTS corrigidas pela poupança? Veja simulações

Simulação considera TR de 2,02% e um prazo de um ano. As simulações foram feitas por Mario Avelino, presidente do IFGT (Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador) e consideram apenas o valor do saldo, não consideram novos depósitos de FGTS durante o ano.

Um trabalhador com R$ 5.000 de saldo ganharia R$ 163,64 com correção pela poupança. Ele teria R$ 5.379,05 com a correção atual e 5.542,69 com o valor corrigido pela poupança. Um trabalhador com R$ 500 mil na conta perceberia uma diferença de R$ 16.364 no saldo em um ano. Com a rentabilidade atual, a conta chegaria a R$ 537.905. Com a correção da poupança, o saldo sobe para R$ 554.269.

O que é o FGTS?

O FGTS é um fundo em que os empregadores depositam valores mensais aos trabalhadores. O valor mensal é de 8% do total bruto das verbas salariais recebidas pelo empregado (salário, horas extras, adicional noturno, entre outras). Para os contratos de aprendizagem, o percentual é reduzido para 2%. Não há nenhum tipo de desconto no contracheque do profissional.

Dinheiro só pode ser movimentado em situações específicas. O fundo foi criado para ser uma reserva de dinheiro ao trabalhador. Ele pode ser usado na aposentadoria, quando o profissional completa 70 anos, para compra da casa própria, em casos de doenças graves, entre outras situações.