'Pior dos 2 mundos': o que é estagflação, ameaça à Argentina de Milei

O termo foi criado em 1965 por Iain Macleod, membro do Partido Conservador britânico. À época, ele usou a combinação entre as palavras "estagnação" e "inflação" para descrever o momento econômico do Reino Unido.

A estagflação é um cenário raro porque combina fenômenos que, geralmente, acontecem em ciclos econômicos diferentes. Quando há expansão econômica e redução do desemprego, por exemplo, a tendência é que haja inflação, por causa do aumento dos salários e do poder de compra.

O fenômeno da estagflação gera desafios para governos e bancos centrais. Políticas para conter a inflação podem desacelerar o crescimento e gerar desemprego, enquanto medidas para incentivar a atividade podem causar aumento de preços.

Na década de 1970, a economia global atravessou seu pior período de estagflação. Uma das causas foi o aumento dos preços do petróleo, provocado pelo embargo da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo).

Qual é a proposta de Milei

Nos últimos 12 meses, a alta de preços foi de 142,7% na Argentina. A maior inflação da história do país foi registrada em 1989, quando o aumento chegou a 3.100%.