Imposto do pecado: como alíquota extra vai impactar no consumo e indústria

Armas e munições ficaram de fora. Na votação da semana passada, a bancada da bala conseguiu derrubar um trecho que estabelecia que o imposto seletivo incidiria sobre a produção, comercialização e importação desses produtos.

Alíquota será definida em lei complementar. A reforma tributária prevê apenas a criação do "imposto do pecado", mas sua regulamentação e detalhes serão decididos por meio de uma nova lei. Só então ficarão definidas as alíquotas a serem cobradas e os bens e serviços que pagarão o tributo.

Criação do "imposto do pecado" não aumentará a arrecadação do governo. O texto aprovado diz que o imposto seletivo não servirá como fonte de receita extra. O tributo será uma maneira de compensar as perdas com o novo modelo de tributação sobre consumo. A reforma cria dois novos tributos (Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços) que substituem cinco anteriores (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins).

Como é hoje

IPI, que será extinto, possui alíquotas mais altas para algumas categorias. O tributarista Gabriel Quintanilha, da FGV Direito Rio, explicou ao UOL em julho que o "imposto do pecado" deve seguir lógica do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que será fundido a outros quatro e deixará de existir. O IPI também é um imposto seletivo que "varia de acordo com a essencialidade do produto", disse o professor.

Bebidas alcoólicas e cigarros já estão sujeitos a tributação maior. Embora o "imposto do pecado" ainda não exista no Brasil, os produtos prejudiciais à saúde estão entre os que mais pagam impostos. Um levantamento feito pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) em 2021 mostrou que 42,7% do preço da cerveja, por exemplo, é relativo a impostos. No cigarro, essa parcela é de 83,3%. Veja tabela abaixo: