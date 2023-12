Calendário do PIS 2024 já foi definido pelo governo; veja datas

Receberam até dois salários mínimos mensais, em média, em 2022;

Estão inscritos no PIS ou no Pasep há pelo menos cinco anos;

Atuaram com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2022;

Tiveram seus dados corretamente informados pelo empregador ao governo.

Não terão direito ao abono:

Empregados e empregadas domésticas;

Trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica.

Valor do abono

O valor do abono será proporcional ao período em que o trabalhador esteve empregado com carteira assinada em 2022. O benefício máximo (correspondente a 12 meses de trabalho) será igual ao salário mínimo do próximo ano, cujo valor ainda não foi definido.

Para 2024, o governo propôs um salário mínimo de R$ 1.421, conforme anunciado em agosto pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Entretanto, projeções do mercado financeiro sugerem um piso de R$ 1.412 para o próximo ano. O valor final será confirmado após a aprovação do Orçamento de 2024.