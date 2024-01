Com pele 3D e raio-X de perfume, Avon quer ser 'Vale do Silício' da beleza

Antes estava nos Estados Unidos, que é um mercado com uma dinâmica diferente de consumo, de competição. A Natura está próxima da América Latina, do Brasil, e deve gerar ganhos tanto de eficiência de custo como de assertividade da estratégia.

Danniela Eiger, head de varejo da XP

A união é positiva e deve elevar os investimentos em inovação em ambas as marcas, o que é muito relevante, dado que esse é um setor em que as novidades são relevantes para atrair o consumidor.

Geórgia Jorge, analista do BB Investimentos

Da pesquisa até o consumidor

Avon trouxe centro de inovação dos Estados Unidos Imagem: Marcos Suguio/ Divulgação/ Avon

A Avon trabalha com um processo que chamam de funil de inovação. Silveira diz que ele começa com a ideação de um produto, feita com base na leitura das consultoras e consumidores dos mercados da marca, avaliação de tendências e tecnologias que estão disponíveis.

Os produtos priorizados variam conforme a estratégia da empresa. Em 2024, por exemplo, Silveira diz que a prioridade será com os produtos com princípios relacionados a tratamento da pele.