Conta de luz deve ficar mais cara em 2024, prevê Aneel

O presidente mundial da Enel, na semana passada, me pediu uma reunião. Eu estou resistindo a fazer, porque não tem mais o que conversar com essa turma, porque são irresponsáveis. Falo isso com todas as letras, irresponsáveis. Antes de ontem, por exemplo, eu fui na Vila Nova Conceição, fiquei lá até de madrugada, com dezenas de árvores caídas - só naquele bairro, foi a região mais atingida, chegou a ter 86 km/h de vento ali -, tinha uma equipe só da Enel.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo

Nunes chegou a pedir para a Aneel o cancelamento do contrato do município com a Enel em novembro de 2023. Na ocasião, ele elencou problemas que a prefeitura tem enfrentado com a companhia, que vão além dos apagões na capital paulista.

A falta de energia elétrica no Rio de Janeiro no final de novembro também causou protestos. Na ocasião, prefeitos de 66 cidades no Estado, atendidas pela Enel, se reuniram para discutir a prestação de serviços da companhia.

Eles afirmaram que o problema é antigo, mas que havia piorado recentemente. "A gente precisa de uma concessionária que tenha uma resposta mais rápida, uma capacidade gerencial melhor e possa atender as demandas de cada uma das cidades", disse Axel Grael (PDT), prefeito de Niterói.

Mais recentemente, o mesmo aconteceu no Rio Grande do Sul. No último dia 16, um temporal deixou 1,3 milhão de unidades sem luz em todo o Estado, informou a Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul).

Parte dos imóveis são responsabilidade da CEEE Equatorial e outra parte, da concessionária RGE. Após uma semana, cerca de 1,4 mil unidades consumidoras continuam sem energia.