McFish foi criado para conquistar clientes católicos; entenda a história

O retorno do prato faz parte do calendário de novidades do início do ano, afirma. No entanto, Eleutério reconhece que o consumo do McFish tem pico em datas religiosas, diferentemente de outras opções presentes no cardápio. A empresa provavelmente vai monitorar a quantidade de sanduíches de peixe vendidos nesse período.

O McFish realmente tem uma sazonalidade no consumo, como na quaresma e também no Natal. Se eu pudesse, teria lançado em novembro ou dezembro [risos].

Sérgio Eleutério, diretor de marketing do McDonald's

O McFish tem data para entrar no Brasil, mas não tem para sair. A rede de fast food declara que o hambúrguer de peixe empanado estará disponível em todo o país por tempo limitado, enquanto durarem os estoques. O McDonald's garante que o regresso do sanduíche será temporário, causando a frustração daqueles consumidores que pedem a sua volta definitiva.

O sanduíche já pode ser comprado antecipadamente pelo aplicativo do McDonald's. A retirada do McFish nas unidades estará disponível a partir de 30 de janeiro. A venda geral começará em 6 de fevereiro, a oito dias do início da quaresma.