Empresas estão mais digitais e funcionários são multitarefa no pós-pandemia

Os serviços online se tornaram a realidade para muitos negócios durante a pandemia. Porém, de acordo com Sylvio Korytowski, sócio da Kick Off Consultores Associados, o crescimento desse hábito de consumo só foi antecipado.

A pandemia antecipou alguns conceitos que estavam certos que viriam a qualquer momento. Afinal, a vida digital é uma realidade para a nova geração, que consome tudo pela internet. As empresas usaram desse ambiente para continuarem ativas na pandemia, mas perceberam que é fundamental estar no mundo virtual para atender a este público.

Sylvio Korytowski, Sócio da Kick Off Consultores Associados

Mudança de comportamento no setor da alimentação. O delivery e as dark kitchen (cozinhas que atendem exclusivamente pedidos para entrega) que ganharam força durante a pandemia, continuam fortes no ramo de alimentação, segundo o especialista. "As pessoas estão ficando cada vez mais dentro do seu reduto e optam por pedir sua alimentação e ficar em casa."

Lojas ficaram menores e funcionários viraram multitarefa

Lojas menores, cardápios enxutos e funcionários multitarefa são algumas das estratégias incorporadas na pandemia e que vieram para ficar, segundo Marcus Rizzo, diretor da consultoria Rizzo Franchise.