Calendário do PIS 2024 já foi definido pelo governo; veja quando será pago

O governo federal liberou o calendário de pagamentos do PIS/Pasep para o exercício de 2024, atrelado ao ano-base 2022.

Ao longo desse período, os colaboradores do setor privado e os funcionários públicos receberão seus pagamentos de acordo com o mês de nascimento, com o valor ajustado conforme o aumento do salário mínimo.

O que aconteceu

O Ministério do Trabalho e Emprego comunicou que cerca de 24,5 milhões de trabalhadores serão agraciados, totalizando um valor de R$ 23,9 bilhões.