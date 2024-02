Itaú BBA se nega a dizer se executivo tinha ações do Magalu ao vender Kabum

O Itaú BBA respondeu que não vai divulgar essa informação. A resposta foi enviada à Justiça em meados de dezembro. No texto, os advogados do banco e de Machado dizem que a informação é confidencial e que divulgá-la seria violar os princípios do mercado de capitais.

Eles acusam os fundadores do Kabum de usar o poder judiciário para "causar constrangimento". Dizem que a interpelação apresentada é "mais uma escancarada tentativa de intimidação" e afirmam que os irmãos na realidade não querem acesso à informação pedida, uma vez que "não se encorajam" a entrar com uma ação indenizatória, "foro verdadeiramente adequado para a produção das provas solicitadas".

Advogado dos irmãos Ramos disse que deve entrar com ação para que o banco seja obrigado a divulgar o dado. Pela interpelação judicial, o notificado não é obrigado a responder à solicitação. A intenção é saber se Machado tinha ações do Magazine Luiza entre 2020 e 2021, e, se sim, quando as comprou e quando as vendeu, diz José Luiz Bayeux Neto, do Warde Advogados.

Entenda o caso

Os irmãos Ramos acusam o Itaú BBA e o executivo Ubiratan Machado de traição. Eles dizem que banco e executivo "agiram dolosamente em traição ao seu mandato" e "trabalharam em benefício do Magazine Luiza". Dizem ainda que foram induzidos a fechar negócio com o Magazine Luiza, que o banco fez "minguar" as tratativas com outros interessados e os aconselhou a "aceitar condições contratuais desvantajosas".

O contrato da venda previa que parte do pagamento seria em ações da varejista. Porém, entre a assinatura do contrato e o fechamento do negócio, as ações do Magalu caíram cerca de 70%, o que reduziu o valor da venda a menos da metade dos R$ 3,5 bilhões, dizem.