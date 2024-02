Sai Chumbinho, entra Crocantinho: Kopenhagen rebatiza chocolate clássico

O clássico chocolate Chumbinho da Kopenhagen não é mais o mesmo, pelo menos em seu nome. Como a marca anunciou nesta sexta (2), as bolinhas crocantes de açúcar cobertas de chocolate agora passam a se chamar Crocantinho.

Criado há quase setenta anos pelo casal fundador da tradicional marca de chocolates, Sr. David e Sra. Ana Kopenhagen, o antigo Chumbinho recebeu esse nome fazendo alusão ao seu formato que era similar a um brinquedo muito popular nos anos 50.



"O brinquedo que inspirou a criação do Chumbinho perdeu o seu apelo ao longo dos anos e, infelizmente, um agente químico homônimo acabou se tornando muito popular no controle ilegal de animais. Muitas ONGs e protetores têm travado uma verdadeira batalha para a proibição do uso indiscriminado do chumbinho principalmente por meio das redes sociais, o que tem impactado negativamente a submarca da Kopenhagen", comunica a empresa.

Segundo Maricy Gattai Porto, diretora executiva da marca, havia um número grande de clientes que pediam que a marca se posicionasse em relação a essa questão. "Percebemos que a associação entre o Chumbinho Kopenhagen com o agente químico com o mesmo nome era real", explica.



De acordo com a executiva, porém, só o nome mudou e a receita permanece igual e hoje, além da versão tradicional, o Crocantinho chega às lojas em sabores Black & White e Lingato.