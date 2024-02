Plano de saúde aperta o bolso: 'Não posso abrir mão', diz comunicadora

Ela cancelou plano e foi para o SUS por alta no preço: Ia me endividar'

Márcia Carvalho, de 59 anos, está há pelo menos um ano sem plano de saúde. Ela deixou o convênio porque percebeu que, ao completar os 60 anos, seria enquadrada como idosa pelo plano e a parcela, que já estava em cerca de R$ 800, aumentaria ainda mais. Com um terço de sua renda comprometida com o plano, um novo reajuste estouraria seu orçamento já apertado. "Eu já estava pagando o convênio tendo que escolher abdicar de outras coisas, não estava mais sobrando dinheiro para nada. Com o novo aumento, eu iria começar a me endividar. Então tive que cancelar o plano", diz Márcia.

Agora dependente do Sistema Único de Saúde (SUS), a aposentada conta que leva em média seis meses para fazer um check-up que, antes, conseguia em um mês, devido às longas filas de espera pelas consultas e exames na rede pública. Mesmo assim, voltar ao plano de saúde é uma opção hoje inviável. "Nos valores que estão agora não tem como, não. Se eu pagar o convênio, não tenho lazer. Vou comprar alimento, vou pagar meu telefone, o plano e não posso fazer mais nada no mês".

Planos de saúde subiram até 25%

Márcia e Verônica estão entre os milhões de brasileiros impactados pelos reajustes no valor cobrado pelos planos de saúde no Brasil que, em 2023, superaram — e muito — o índice da inflação no mesmo período. Pelo IPCA, índice que mede a inflação nos preços de bens e serviços no país, 2023 fechou em 4,72% ao ano. Contudo, no setor da Saúde e cuidados pessoais, o aumento nos preços foi de 11,2%, com maior contribuição vinda dos reajustes dos convênios.

Os planos coletivos, que englobam a maioria dos brasileiros com convênio, são negociados sem teto para o aumento. Os planos individuais são regidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que fixou o teto do reajuste em 9,63% em 2023. Mas uma análise publicada pelo BTG Pactual no relatório "ANS Pricing X-Ray" indicou que os reajustes nos planos coletivos por adesão ou corporativos foram de até 25%. O reajuste médio dos convênios médicos ultrapassou até mesmo a valorização do salário mínimo, que em 2024 está em R$ 1.412, aumento de 6,97% em relação ao valor anterior (R$ 1.320).