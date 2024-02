Conta Azul passou pelo Vale do Silício e hoje simplifica gestão de negócios

Vinicius Roveda, 41, estava prestes a desistir da sua startup quando ela foi selecionada por uma aceleradora americana. Foi a 500 startups que fez a Conta Azul, ainda embrionária, sair do papel, depois de quatro anos de sua concepção.

"Estávamos prestes a desistir quando a empresa foi selecionada por uma das principais aceleradoras americanas, a 500 Startups, com um investimento inicial e a mudança para o Vale do Silício, que nos deu acesso a conhecimento para acertar o modelo e a investidores que apoiaram a escala dos negócios", diz Roveda, CEO da Conta Azul. A aceleradora 500 Startups tem mais de 2.300 investidas. Hoje, é parte da 500 Global, com mais de US$ 2,4 bilhões em ativos.

A Conta Azul, aberta oficialmente em 2012, é uma empresa de gestão de negócios, centralizando informações e com integração com governo e bancos, além de produtos para contadores. Em 2014, foi eleita pela Fast Company uma das 10 empresas mais inovadoras da América do Sul, e tem investidores de peso por trás, como Monashees, Tiger Global Management e BTG.