Governo amplia parcerias para renegociação de dívidas do Desenrola

Como funciona a novidade

Os canais da Serasa oferecem acesso à plataforma do Desenrola Brasil desde a sexta-feira (9). Os usuários que entrarem com login com CPF e senha no site ou no app da Serasa devem clicar em "Negociar dívidas". Em seguida, a aba "Minha dívidas" exibirá uma lista de propostas para negociação na Serasa junto com o logotipo do Desenrola.

Essa opção aparecerá para todos os cadastrados que tiverem ofertas disponíveis pelo Desenrola. Ao clicar em "Abrir site", o usuário será direcionado automaticamente para a plataforma do programa. É preciso validar o código que será enviado no telefone ou email.

Já no site do Desenrola, os acordos serão feitos normalmente. A página mostrará todas as ofertas e as condições de pagamento antes de o beneficiário assinar o contrato e finalizar o pagamento.

Segundo a Serasa, 455 mil acessaram o site do Desenrola por meio dos canais da Serasa desde sexta. "Isso dá um bom indício do potencial da conexão entre a Serasa e o Desenrola Brasil", disse Pedro Dias Lopes, vice-presidente da Serasa.

O governo afirma que a parceria pode ser estendida a bancos, fintechs e birôs de crédito que participam do programa Desenrola. O coordenador-geral de Economia e Legislação do Ministério da Fazenda, Alexandre Ferreira, afirma que a diversificação de possibilidades de acesso será benéfica nesta reta final do programa. Ele, no entanto, não antecipou números.