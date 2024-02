Quem são empresários Hang e Nigri, suspeitos de incitar golpe de Bolsonaro

A rede tem 171 lojas físicas e estão localizadas em 23 estados e no Distrito Federal. Os dados são do último balanço da companhia, do terceiro trimestre de 2023.

O empresário causou polêmica em 2018. Durante a campanha eleitoral, Hang gravou um um vídeo pedindo para que os funcionários da Havan votassem em Jair Bolsonaro para presidente da República. Em janeiro deste ano, Hang foi condenado a pagar mais de R$ 85 milhões por intimidar seus empregados a votarem em Bolsonaro em 2018.

Hang apareceu pela primeira vez no ranking da revista em 2019, quando tinha fortuna estimada em US$ 2,9 bilhões. Em 2020, o valor subiu para US$ 3,6 bilhões (R$ 18,7 bilhões de acordo com o câmbio de março de 2020).

No ano seguinte, em 2021, o empresário também viu o patrimônio sofrer uma queda — mas muito menor que a atual. A lista mostrava que a fortuna do empresário era US$ 2,7 bilhões (R$ 15,34 bilhões, em março de 2021). Em um ano, ele perdeu US$ 900 milhões, o equivalente a R$ 3,4 bilhões à época.

Em setembro de 2023, o patrimônio de Hang era estimada em R$ 16,3 bilhões. O empresário ocupava o 17º lugar no ranking geral brasileiro da Forbes e o primeiro na lista de maiores bilionários do setor de varejo.

Hang disse, em entrevista ao UOL em 2023, que deixou a política de lado. Hoje todas as redes sociais de Hang são suspensas. A decisão foi tomada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Hang foi colocado como suspeito de ter patrocinado blogueiros bolsonaristas e manifestações que levaram à invação ao Congresso Nacional em 8 de janeiro de 2023.