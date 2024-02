Maior exportadora de balas do país é parceira do COB e mira mercado interno

Fundada em 1991 no município de Lajeado (RS), a Docile, empresa conhecida por suas balas de gelatina e marshmallows, anunciou parceria com o COB (Comitê Olímpico do Brasil) e se tornou a marca de doces oficial do time brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris deste ano, que acontecerão entre 26 de julho e 11 de agosto deste ano. Os Jogos Paralímpicos começam depois, e vão de 28 de agosto a 8 de setembro. Em entrevista ao UOL Economia, o CEO da companhia, que lidera as exportações do setor no Brasil, detalha seus planos para aumentar a presença no mercado interno.

Gentileza nas Olimpíadas: a parceria com o COB

A parceria com o COB foi anunciada em janeiro. Fernando Heineck, CEO da Docile, explica que tudo começou no ano passado, por meio da aproximação com a skatista Rayssa Leal, de 16 anos. Prata na Olimpíada de Tóquio em 2021 (quando tinha apenas 13 anos) e duas vezes campeã do mundo, ela é embaixadora da marca com outros atletas.

A empresa viu que uma associação ao esporte poderia ser "muito valorosa para o desenvolvimento" da marca. Com a campanha "Doces Gentilezas", a Docile fez ativações em algumas capitais do país para a distribuição de doces, espalhando máquinas em que as pessoas podiam pegá-los (semelhantes às máquinas de pegar ursos de pelúcias).