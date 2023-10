Rival brasileira da Fini e da Haribo aposta em Rayssa Leal para ganhar fãs

Recentemente, fechamos uma parceria e fomos a primeira empresa da categoria a investir em streaming (Nota da Redação: a Docile foi uma das empresas a aderir a plataforma de anúncios na Netflix, em julho deste ano, com uma campanha criada pela agência Amplfy).

Ser uma empresa familiar torna o marketing mais próximo da principal cadeira da companhia? Há uma pressão, que pode ser positiva, pelo crescimento do faturamento ano a ano?

Sim, porque ser uma empresa familiar torna tudo mais próximo. Mas há uma pressão, talvez positiva, que tem a ver com o crescimento do faturamento. Por outro lado, é mais fácil lidar com essa pressão, porque os sócios e os gestores estão dentro das iniciativas de marketing também.

Com a verba que alguns players têm, às vezes fica bem mais fácil fazer o que a gente faz. A gente está iniciando em um caminho, então eu preciso mostrar que esse investimento faz sentido. A gente precisa acertar porque minha régua é lá em cima.

Como gestora do marketing, eu fico em Lajeado (RS), onde é a sede da Docile e com os dois pés em São Paulo, que é onde está o mercado. O fato de eu estar na sede me faz estar muito perto da cultura, da essência do seu Nestor (fundador da empresa).

Por isso, fazer o diagnóstico dessa mensagem de marca foi mais rápido. Quando surge alguma oportunidade, eu consigo aprovar com muita velocidade.