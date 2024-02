Exemplo, legado, papel fundamental: políticos prestam homenagem a Abilio

Lamento profundamente a morte do empresário Abilio Diniz, aos 87 anos, ocorrida hoje, em São Paulo. Um dos principais empresários brasileiros, participou ativamente das transformações do setor produtivo e teve papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do país. Levou recentemente para seu programa na TV, do qual tive a honra de participar, toda a sua experiência na discussão de temas relevantes para os brasileiros. Homem inteligente, atencioso e exemplar, por quem eu nutria profunda admiração. Deixo aqui meus sentimentos à Geyze Diniz, aos filhos, demais familiares, amigos e admiradores.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado

O Governo de SP lamenta a morte de Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros, aos 87 anos de idade. Inspiração pela sua trajetória, possuía uma visão empreendedora diferenciada e grande dedicação ao trabalho, realizando importantes contribuições para o desenvolvimento do Brasil. O governador Tarcísio de Freitas e o vice-governador Felício Ramuth prestam sinceras condolências aos familiares e amigos.

Nota do governo do estado de São Paulo