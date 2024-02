Sequestro de Abilio por guerrilheiros chilenos agitou disputa Lula X Collor

Polícia localizou carro utilizado em sequestro. A Caravan foi encontrada abandonada no bairro do Morumbi. Policiais encontraram nela um cartão de uma oficina mecânica que os levou até o chileno Pedro Segundo Solar Venega, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

A partir disso, foram identificados mais sequestradores. Eles foram encontrados em um apartamento no bairro do Jabaquara. Com as informações coletadas, a polícia também encontrou o cativeiro do empresário, em uma casa no mesmo bairro.

Resgate após cerco de 36 horas. Os envolvidos no crime se renderam após 36 horas de cerco da polícia, no dia 17 de dezembro. Abilio foi usado de escudo, mas foi resgatado em segurança. Dez sequestradores —quatro chilenos, três argentinos, dois canadenses e um brasileiro, todos do MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), do Chile— se renderam.

O sequestro aconteceu dias antes do segundo turno da eleição presidencial que opunha Fernando Collor (na época, PRN) e Lula (PT). Na época, a polícia apresentou camisetas do PT que teriam sido encontradas em imóveis alugados pelo grupo de criminosos.

'Tinha certeza que iria morrer'

Em entrevista ao podcast Flow em 2021, o empresário contou detalhes de seu sequestro e disse que tinha certeza que iria morrer.