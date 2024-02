10 grandes lições de vida e negócios de Abilio Diniz

Abilio Diniz, que morreu no domingo (18) aos 87 anos e foi sepultado nesta segunda-feira (19), teve uma trajetória ímpar no empreendedorismo brasileiro. Ao longo de quase sete décadas de atuação profissional, tornou-se o empresário brasileiro do varejo de maior destaque global, ganhou, perdeu, acumulou fortuna, e precisou se reinventar muitas vezes. Leia a seguir algumas das suas lições de vida:

1) Buscar o autoconhecimento

Em uma palestra TED Talk em 2018, Abilio contou que fazia análise para se entender e se aprimorar.