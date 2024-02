Empresários, políticos e fãs prestam homenagem a Abilio Diniz em velório

Grandes empresários brasileiros, políticos e admiradores estão prestando suas homenagens ao ex-presidente do Grupo Pão de Açúcar, Abilio Diniz, em velório realizado nesta segunda-feira (19) no Salão Nobre do estádio MorumBis, do São Paulo Futebol Clube, seu time do coração. Abilio morreu no domingo (18), aos 87 anos, de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite, depois de três semanas internado no Hospital Israelita Albert Einstein.

O que aconteceu

Às 15h, os portões foram fechados ao público para um momento reservado à família. Às 16h, o corpo deve deixar o Morumbis para o sepultamento. Os portões do salão nobre do MorumBis ficaram abertos ao público das 11h às 15h nesta segunda (19). O enterro, porém, será restrito à família, de acordo com comunicado da assessoria de imprensa do empresário. Não foram divulgados detalhes sobre o sepultamento.

Na parte da manhã, dezenas de pessoas, entre amigos e admiradores de Abilio, entraram no estádio MorumBis pelo portão 17, que dá acesso ao salão nobre. Alguns usam camisas do time de futebol do São Paulo. Por volta das 14h, o movimento de chegada de figuras públicas no salão nobre começou a diminuir, mas admiradores ainda marcavam presença ao funeral nesta tarde. O velório de Abilio Diniz será encerrado às 15h. Depois, o corpo dele será sepultado. A família não informou em qual cemitério será realizada a cerimônia