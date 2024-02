Com surto de dengue, preço de repelente sobe quase 16%, diz Procon

A diferença de preços do mesmo produto em lojas diferentes chega a 84,19%, segundo o Procon-SP. Isso aconteceu com o repelente OFF Family 200 (loção), que foi encontrado por um preço médio de R$ 25,25, sendo R$ 19,54 o menor encontrado e R$ 35,99 o mais caro.

A grande diferença de preços entre estabelecimentos aponta para a necessidade de o consumidor pesquisar bastante antes de comprar seus produtos, ainda mais em um período de elevada demanda e considerando que não há tabelamento de preços no país.

Procon-SP, em nota

O Brasil ultrapassou os 650 mil casos de dengue neste ano. Foram registradas 113 mortes, e 438 óbitos estão em investigação, segundo o painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde.

Como pesquisa foi feita

Procon fez levantamento com base em cinco sites: Droga Raia, Carrefour, Drogasil, Drogaria São Paulo e Extrafarma. Só foram comparados os preços dos itens vendidos em, no mínimo, três sites. No total, foram comparados 11 itens.

Cuidados na hora da compra

O Procon afirma que o consumidor precisa tomar alguns cuidados antes de comprar um repelente. São elas: