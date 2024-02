Criadora da Taeq e ligada ao Masp: quem é Geyze Diniz, viúva de Abilio

Participação no Grupo Pão de Açúcar. Conforme conta em seu perfil no LinkedIn, ela trabalhou durante nove anos no Grupo Pão de Açúcar (1996-2004), tendo atuado nos últimos três anos como Diretora de Planejamento Estratégico. A economista também fez parte do Conselho de Administração do GPD de 2005 a 2013.

Criadora da marca de bem-estar Taeq. Lançada em 2006, a marca tem uma variada linha de produtos saudáveis que pode ser encontrada nas lojas do Grupo Pão de Açúcar.

Cargos administrativos. Atualmente, Geyze é conselheira da Península Participações, empresa de investimentos da família Abilio Diniz, e do Instituto Península, organização social da família. A economista também faz parte do Conselho do Instituto Verdescola e do Conselho Social da FIESP, além de atuar como vice-presidente do Conselho do Masp.

Nos últimos anos, Geyze também tem se dedicado ao Plenae, uma plataforma de conteúdo sobre bem-estar, longevidade e qualidade de vida. Em entrevista a VivaBem em 2020, ela falou sobre o projeto: