Veja 5 objetos que você pode ter em casa e podem valer até R$ 6.000

As primeiras bonecas, dos anos 60, se tornaram um item bastante procurado por colecionadores, e por isso seu valor também é alto. Em sites de vendas na internet ela pode custar mais de R$ 2.500, mas pode ser achada por até R$ 1.000 a menos.

Boneca Amiguinha, da década de 1960 Imagem: Reprodução

Master System

Mesmo sendo produzido em grande escala, o vídeo game Master System é um dos queridinhos de quem gosta de jogos e faz coleção. Com caixa, controles originais e funcionando perfeitamente, ele pode custar até R$ 2.299 na internet. Normalmente quem vende também coloca no combo alguns jogos. Essa quantidade e originalidade dos jogos também podem interferir no valor de venda.

Álbum de figurinha da Copa do Mundo

Quem nunca acompanhou os jogos da Copa do Mundo e teve um álbum de figurinhas da competição? Por atrair o interesse de muitas pessoas e consequentemente de colecionadores, álbuns de Copas passadas podem valer muito. Capa dura ou não, se possui todas as figurinhas e o estado de conservação vão influenciar diretamente no valor dele.