'Economia global tem crescido acima do esperado', diz Janet Yellen

Apoio ao Brasil no G20

Yellen disse que os EUA estão alinhados com as perspectivas do Brasil na presidência do G20. Em sua fala, a secretária do Tesouro declarou que defende o plano do Brasil de promover uma aliança global para combater a fome, a pobreza no mundo.

"Isso está alinhado com o nosso trabalho em casa de chegarmos em pessoas e lugares que muitas vezes foram deixados para trás." Janet Yellen, secretária do Tesouro dos EUA

Ela também disse que o país apoia o plano brasileiro de criar um fórum para países da África. O objetivo é fazer com que se discutam as dívidas dos países do continente, além de ampliar o debate sobre o financiamento de políticas voltadas para as mudanças climáticas.

Yellen também condenou as ações da Rússia e do Hamas nos respectivos conflitos. Ela criticou o presidente russo, Vladimir Putin, ao dizer que o início do terceiro ano de guerra na Ucrânia é uma "escolha" dele. A secretária também declarou que os esforços do governo norte-americano vão no sentido de combater o financiamento ao Hamas.

A secretária do Tesouro escreveu uma carta para o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu. Nela, Yellen afirma que pediu a ele que volte a permitir a entrada de palestinos para trabalhar em Israel e que aumente as transações econômicas com a Cisjordânia.