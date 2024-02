Lula anuncia plano de ampliar consignado: 'Criar um país de classe média'

Contratação e liberação do dinheiro normalmente são rápidas. No consignado, o banco tem garantia de recebimento, uma vez que o comprovante de renda é o próprio holerite (contracheque) ou o extrato de pagamento do benefício previdenciário ou assistencial do cliente.

Pessoas jurídicas e MEIs não podem contratar consignado. A linha de crédito está disponível apenas para os trabalhadores formais, contratados em regime CLT.

Limite para o empréstimo é de até 45% da renda mensal. Deste percentual, 35% podem ser utilizados para empréstimo pessoal consignado, 5% para o cartão de crédito consignado e 5% para o cartão consignado de benefício. Ou seja: se a renda mensal é de R$ 1.000, o empréstimo pode comprometer até R$ 350.

Número de parcelas é diferente para cada categoria. O banco avalia caso a caso, considerando variáveis como a renda e a idade do cliente. No consignado do INSS, por exemplo, o prazo máximo para pagamento do empréstimo é de 84 meses.