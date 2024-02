Shein anuncia expansão e investe para atrair comércio popular do RJ

No começo da operação, o custo com os parceiros logísticos é muito alto. Por isso a gente escolhe onde investir. Financeiramente é um valor alto para a gente arcar com esse custo inicial. Focamos agora nessa expansão no Rio de Janeiro, consciente disso, de que o custo logístico não é o mais eficiente possível nesse momento.

Raul Jacob, diretor de marketplace da Shein

A marca não tem pretensão de abrir centros de distribuição em outros estados por enquanto. Hoje, a Shein tem três centros localizados em Guarulhos (SP).

A Shein tem quatro parceiros logísticos para a coleta dos produtos nos vendedores: Anjun, Pegaki, Imile e Drops. Para o processo de entrega, a empresa trabalha com Correios, Loggi, Moove+, Total Express, Anjun, Imile, J&T e Jadlog. Todo o investimento da empresa está sendo feito nos parceiros de coleta de mercadorias.

Investimento no Brasil

A aposta da Shein no marketplace no Brasil não foi por acaso. Concorrência e a resposta do público à marca foram o que motivaram a empresa adotar esta estratégia de negócio e hoje a meta é aumentar o número de vendedores locais. A expectativa da Shein é que, até o final de 2026, cerca de 85% de suas vendas sejam locais, tanto de fabricantes (produção local) como de vendedores nacionais (marketplace). Hoje o marketplace representa 55% de todas as vendas da Shein.

A empresa conta com mais de 330 fábricas parcerias no Brasil. Esses fabricantes estão localizados em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte.