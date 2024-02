Caoa e Hyundai anunciam mudanças na parceria no Brasil: veja como fica

A Caoa e a Hyundai anunciaram mudanças na sua parceria no Brasil. O novo modelo de negócios permite que a marca Hyundai cresça no Brasil, dizem executivos. Além disso, encerra desentendimentos entre as duas empresas, que foram levados até para a Justiça. A Hyundai é a quinta maior montadora do Brasil, com um dos carros mais vendidos por aqui, o HB20. Já a Caoa é a maior distribuidora de carros do país.

Como fica a operação agora

A Caoa cede os direitos de importação e distribuição para a operação da Hyundai no Brasil, chamada de Hyundai Motor Brasil (HMB). Em contrapartida, irá ganhar uma participação financeira nas vendas. Com isso, a HMB fica responsável por todas as vendas no Brasil.

A fábrica da Caoa em Anápolis (GO) será usada para fazer novos veículos, além de peças. A montadora, que passou a ter um segundo turno na fábrica há pouco tempo, estuda abrir um terceiro turno. O número de funcionários deve passar dos atuais 3.200 para mais de 4.000.