iFood apresenta instabilidade e atrasa pagamentos a entregadores

O aplicativo afirma que as transferências dos repasses foram solucionadas. "Após esforços conjuntos com nossa instituição bancária, conseguimos normalizar as operações de pagamento e todos os repasses já foram realizados", acrescenta o comunicado do iFood.

O que os entregadores disseram

Quase 12h e nada do pagamento dos entregadores q devia ter caido ontem -- Cremosinaldo dos Santos (@umbarradez) February 29, 2024

@iFood qual foi da parada que esse pagamento n caiu ate agora irmão? Tenho conta pra pagar meu parceiro. -- 2T (@Luuan_005) February 29, 2024

E aí @iFood , qual é o motivo do atraso de pagamento aos entregadores?

O extra do meu namorido tá fazendo falta! Bora agilizar isso aí! Dia do rancho tá chegando -- Dona chica (@fran_righez) February 29, 2024