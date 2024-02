Azeite encarece almoço de Páscoa e preços de ovos de chocolate sobem 15%

O almoço de Páscoa vai ficar mais caro este ano, puxado pelo aumento do preço do azeite. Os ovos de Páscoa também vão pesar mais no bolso dos brasileiros, com aumento médio de 15%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (29) pela Abras (Associação Brasileira de Supermercados).

O que aconteceu

O azeite é o item que deve puxar o aumento de preços do almoço de Páscoa. O item ficou 41,64% mais caro nos 12 meses encerrados em janeiro, conforme o IBGE. Os produtos comumente consumidos na data são peixes, bacalhau, azeite, batata, azeitonas e ovos de galinha.

Os peixes frescos ou congelados devem estar presentes no almoço de 26% das famílias, seguidos de bacalhau (12,9%). A expectativa é de que haja um aumento de 16,7% no consumo de ovos durante a quaresma, período em que algumas famílias não comem carne. Por causa do preço, deve haver uma queda de 3% no consumo de azeite.