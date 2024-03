Com alta do PIB, Brasil volta ao grupo de 10 maiores economias do mundo

O Brasil voltou ao grupo das 10 maiores economias do mundo, segundo levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating divulgada após o resultado do PIB em 2023.

O que aconteceu

Economia brasileira cresceu 2,9% no ano passado, puxada principalmente por alta recorde do agronegócio, publicou hoje o IBGE.

Com isso, o Brasil passa a ser a 9ª maior economia global, segundo dados preliminares. O cálculo é feito com base nas projeções do FMI (Fundo Monetário Internacional). No ano passado, o país estava na 11ª posição.