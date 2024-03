PIB fecha 2023 com alta de 2,9% e recorde do agro

Indústria e serviços também cresceram no ano, em 1,6% e 2,4%, respectivamente. Um dos destaques foram as indústrias extrativas, que subiram 8,7%, com extração maior de petróleo, gás natural e minério de ferro.

Consumo das famílias também foi uma das maiores influências no índice, com avanço de 3,1% no ano. Para Palis, isso se deve a uma melhora nas condições do mercado de trabalho, além dos programas de transferência de renda do governo, "especialmente em alimentação e produtos essenciais não duráveis", disse.

PIB per capita também teve aumento real (acima da inflação), de 2,2%, e chegou a R$ 50.194. No ano passado, foi de R$ 46.154.

Apesar de crescimento no ano, PIB ficou estagnado no último trimestre. Houve variação de 0%, abaixo do esperado por especialistas, de 0,1%, segundo a agência Reuters.

*Com informações da Reuters