Lula comemora crescimento de 2,9% do PIB: 'Mais que o previsto'

A economia brasileira se manteve estável e encerrou o ano com crescimento de 2,9%, totalizando R$ 10,9 trilhões. Relatório do FMI de setembro passado estimava que a economia brasileira cresceria 2,1% no ano.

Agro bateu recorde e puxou resultado para cima. O setor subiu 15,1% entre 2022 e 2023, devido principalmente às lavouras de soja e milho.