Fãs serão indenizadas após assistirem show do Coldplay pelo celular em SP

A Justiça de São Paulo condenou uma produtora de eventos e uma empresa de venda de ingressos a indenizarem três fãs que tiveram que assistir ao show do Coldplay por vídeos gravados em seus celulares em razão da superlotação no então Estádio do Morumbi, em março de 2023.

O que aconteceu

Indenização por danos morais foi fixada em R$ 7 mil. O valor deverá ser pago a cada uma das três fãs que entraram com processo, totalizando R$ 21 mil. Além disso, as empresas Eventim e a produtora de eventos Live Nation Brasil deverão reembolsar o valor dos ingressos pagos pelas fãs, decidiu a 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão foi em análise do recurso solicitado no processo, sendo proferida no dia 1º de fevereiro e divulgada nesta sexta (1º).

Fãs chegaram no horário da apresentação em razão das fortes chuvas no dia do evento. Porém, elas não conseguiram acessar o setor que compraram, que previam assentos nas arquibancadas, em razão da superlotação do local. No fim, elas alegaram que tiveram que assistir ao show por registros feitos nos próprios celulares.