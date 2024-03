'Preciso da medicação': Ultrafarma atrasa entrega, e Procon notifica rede

"As informações no site não foram atualizadas para a gente poder acompanhar, nem mandaram a fatura", disse ela. A compra foi feita no dia 20. Ela fez uma reclamação no site Reclame Aqui e viu que outras pessoas estavam na mesma situação.

Tenho alopecia e o tratamento é contínuo. Preciso das vitaminas, como a B12, e remédios próprios para o tratamento como finasterida, minoxidil. Se não tomo a medicação, a probabilidade de ficar calva é gigante.

Mariane Gomes

Mariana paga cerca de R$ 11 no remédio na Ultrafarma que chega a custar R$ 80 na cidade dela. A rede é conhecida pelos preços mais baratos dos produtos. Ela conseguiu cancelar a compra pelo cartão de crédito, mas, no site da Ultrafarma, ainda consta o pedido, que teve valor total de R$ 200.

A escritora Jasmin Ferrutti, 32, conta que só conseguiu contato com a empresa pelo Instagram. De São Leopoldo (RS), ela nunca teve problemas antes. Dessa vez, gastou cerca de R$ 65 (o pedido foi feito no dia 13 e deveria chegar no dia 23) e ainda não recebeu os produtos. Jasmin comprou vitamina D3 e sulfato ferroso.

A questão nem é mais o valor, é o descaso da empresa. Já tinha feito compra antes e sempre recebi direitinho, comigo é a primeira vez que aconteceu, meus últimos dois pedidos deram R$ 65. Para muitos, é pouco, mas para mim é muito. Vejo comentários de gente que gastou R$ 2 mil em pedidos.

Jasmin Ferrutti, cliente

Ela acabou comprando os produtos em outra farmácia e diz que segue sem retorno da empresa. "Continuam não entregando, nem devolvendo dinheiro, sem canais de comunicação. Tudo na mesma." Nas últimas publicações da rede de farmácia no Instagram, há centenas de comentários criticando a falta de explicação aos clientes desde então.