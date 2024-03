Após 12 anos, Casa Bauducco repagina marca com uma 'cara mais italiana'

A loja do Shopping Eldorado (SP), a primeira própria da marca, é a responsável por inaugurar essa fase. A Casa Bauducco estima que 100 lojas terão a nova identidade visual nos próximos 12 mees— mais de 95% delas são franquias. Até julho, 20 novas unidades serão abertas em todo o Brasil já com essa roupagem, ampliando o número de pontos de vendas para 176 em shoppings, hospitais, prédios corporativos etc.

Esse movimento é consequência de uma série de pesquisas que fizemos com nossos clientes para chegar a esse novo conceito. A ideia é trazer um resgate muito mais forte da italianidade que a família Bauducco tem, mas de um jeito mais contemporâneo.

Denise Imamura, gerente executiva de marketing da Casa Bauducco

Páscoa renovada

Além disso, a Casa Bauducco investiu em um portfólio de Páscoa. Desde o início deste mês, as cafeterias vendem três produtos exclusivos: Surpresa de Páscoa, chocolate quente com cobertura de chantilly e ovinhos de chocolate (R$ 22,90); Fatia Especial, uma fatia de chocotone ou panetone servida com cobertura de Nutella, Ovomaltine, doce de leite ou geleia de frutas vermelhas e ovinhos (R$ 24,90); e Fatia Cioccolato, uma fatia de chocotone coberta com ganache de chocolate e farofa de castanha-de-caju (R$ 24,90). Apenas a última opção estará no cardápio regular.

Os produtos tradicionais de Páscoa também estão na prateleira. As unidades da Casa Bauducco vendem ovos de chocolate, recheados com brownie, chocotone ou crocante de chocolate, que custam de R$ 89,90 a R$ 99,90 em uma embalagem de 320g, além das colombas, embaladas em três tamanhos e com preço a partir de R$ 19,90.

Os doces da Casa Bauducco exibem a nova rotulagem com o aviso de "alto em açúcar" ou "alto em gordura". Uma pesquisa publicada pela Folha de S.Paulo revelou que a 46% desistiram de comprar o produto ou pretendem reduzir o consumo após prestarem atenção nesse alerta. A diretora de expansão da Casa Bauducco, Renata Rouchou, acredita que o impacto deve ter curta duração.