PIB: O que esperar para agro, serviços e indústria em 2024

A sinalização de queda no consumo das famílias pode impactar negativamente o setor em 2024, segundo Farina. Houve uma queda de 0,2% no indicador no quarto trimestre de 2023, o que foi uma surpresa. "Nesse sentido podemos esperar algum arrefecimento de consumo de serviços ainda maior em 2024, com impacto limitado do crédito para poder impulsionar a performance tanto do comércio como do varejo", afirma Farina.

2023 foi um ano em que o governo federal deu diversos incentivos fiscais. Alguns deles são o aumento do valor do Bolsa Família para R$ 600 e a política de valorização do salário mínimo, que ajudaram a dar um "gás" extra para comércio e serviços. "Para termos um impulso da mesma magnitude, teríamos de ter uma ação do governo, um impulso fiscal igualmente ou até mais forte. uma política expansionista mais expressiva. No entanto, a ala econômica do governo está bem empenhada em perseguir o déficit zero e, por isso, o impulso fiscal deve ser bem menos significativa do que a gente já viu", afirma Farina.

A reforma tributária é outro ponto de atenção para 2024. A expectativa é de que o Congresso Nacional defina as regras da reforma e o setor de serviços deve ser um dos mais impactados. "Vão ser conhecidas as alíquotas que vão ser cobradas sobre cada setor. Isso pode paralisar alguns setores, que podem escolher esperar para ver o que vai sair antes de tomar uma decisão de negócios", afirma Farina.