Como os 'piratas' do Mar Vermelho impactam a economia global?

O movimento dos houthis, de atacar os navios, tem sofrido represálias. A coalizão naval Operation Prospetiry Guardian (Operação Guardião da Prosperidade), liderada pelos Estados Unidos e composta por diversos países foi anunciada no final do ano pelo Pentágono para patrulhar a região do Mar Vermelho e do Golfo de Aden, na região do mar de Omã. Na ocasião, o Abdel-Malek al-Houthi, líder do grupo iemenita, disse que se os EUA se envolvessem mais, os houthis "não ficariam de braços cruzados" e "atacariam seus navios e interesses com mísseis".

Como os ataques impactam o comércio global?

O canal de Suez é uma via marítima navegável localizada no Egito, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. A região é extremamente importante para o comércio mundial. É a principal rota entre Europa e Ásia, que permite que os navios não precisem contornar o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, para chegar aos seus destinos.

Desde o início dos ataques, o tráfego do canal caiu 42% em comparação com o que é considerado o seu pico, no início de 2023. O trânsito semanal de navios porta-contêineres teve queda de 67%. Os dados são da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento), divulgados no relatório "Navegando em águas turbulentas: o impacto no comércio global da interrupção das rotas marítimas no Mar Vermelho, no Mar Negro e no Canal do Panamá".

O relatório aponta cerca 22% do comércio mundial de contêineres marítimos passou pelo Canal de Suez em 2023. Por ali, são transportadas mercadorias como gás natural, petróleo, automóveis, matérias-primas, produtos manufaturados e componentes industriais para o Oceano Índico, o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico.

A alternativa tem sido percorrer um caminho mais longo — e, consequentemente, mais custoso. Os navios precisam contornar a África, por meio do Cabo da Boa Esperança. "O Canal de Suez é uma rota fundamental, imprescindível para o comércio internacional. Esses ataques fazem com que essas embarcações tenham que estabelecer uma nova rota, essa nova rota tem custos muito maiores de navegação, é muito mais longa e isso traz grandes prejuízos para as companhias mercantes e eleva os preços das mercadorias no plano internacional", explica Alberto do Amaral Júnior, professor associado no departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP.