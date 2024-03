'Pet Laranja Lima', 'Cãocun': por que há tantos trocadilhos em pet shop?

Azevedo alerta que a escolha do nome de uma marca não pode ser guiada por modismo. Ou porque alguém viu alguém fazer. "As marcas querem ficar na boca do povo. Mas tem que ver se a escolha faz sentido com a ideia que a empresa quer passar. Um pet shop com uma linha mais sofisticada e elegante, se tiver trocadilho, pode fugir do público-alvo. É preciso fazer um estudo antes. O nome não pode ser a primeira ideia. Tem que ter uma estratégia antes. O critério não pode ser só porque é divertido ou porque todo mundo está fazendo. Senão, a marca perde autenticidade e não se destaca."

Ela afirma, no entanto, que trocadilhos não tiram necessariamente a seriedade dos negócios. Mesmo no caso de clínicas veterinárias. "O nome pode dar mais leveza, acolhimento e aconchego em um momento difícil para os tutores. Se o nome vai fazer o público rir, mas ainda assim ele confia no serviço oferecido, ele já atingiu o público certo. Mas é claro que existe uma linha tênue quando extrapola e cai em algo ofensivo".

Lugar de ser feliz é pet shop

Segundo o Instituto Pet Brasil, o Brasil possui atualmente 285 mil estabelecimentos dedicados a animais, contando consultórios, clínicas, agrolojas e varejos de alimentos. Não existe, claro, um levantamento a respeito da porcentagem de lojas com trocadilhos no país. O que se sabe é que o setor de produtos e serviços para animais de estimação movimenta cerca de R$ 50 bilhões ao ano. E que o Brasil possui atualmente 149,6 milhões de pets, segundo a entidade.

Conseguir destaque nessa briga, literalmente, de cachorro grande é para poucos. Corine Maria, do Meu Pet Laranja Lima, se orgulha do dia em que o slogan que ajudou a criar foi parar no Buzzfeed em um compilado de nomes criativos e que, segundo a publicação, só faziam sentido no Brasil.

"Não tenho uma pesquisa para dizer o que explica tantos trocadilhos em nomes de pet shop. Já vi posts com compilados de estabelecimentos como 'O Senhor dos Pasteis'. O brasileiro gosta do trocadilho, é algo cultural. Acredito que o segmento pet shop é um segmento de alegria. Os bichos trazem isso para a gente. Não tem razão para você ter um animal em casa que não seja para dar alegria aos tutores. E isso tem a ver com diversão. Ter um nome divertido no segmento cria essa associação", explica a designer.