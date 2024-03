Habib's é condenado a pagar R$ 300 mil por assédio político a funcionários

O juízo da 5ª Vara do Trabalho de Campinas e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região julgaram a ação do sindicato improcedente. Para o TRT, a conduta da empresa era "absolutamente legítima". Embora reconhecendo que houve manifestação de cunho político das empresas contra o governo federal e a corrupção, o órgão entendeu que não ficou comprovada nenhuma imposição de convicções políticas aos trabalhadores.

Sindicato recorreu da decisão do TRT. No recurso de revista, o sindicato alegou que o TRT não havia considerado que a alteração visual das lojas, por si só, vinculariam os trabalhadores à campanha de caráter político-ideológico, independentemente de outras ações. "É desnecessária a prova de coerção explícita ou do específico abalo moral individual de cada empregado", argumentou.

Abuso de poder diretivo empresarial

Relatora entendeu que houve abuso de poder diretivo empresarial. Para a ministra Maria Helena Mallmann, a campanha ostensiva de cunho político-partidário no ambiente do trabalho caracteriza abuso do poder diretivo empresarial. Segundo ela, o abuso não se deu por imposições do uso de broches ou cartazes, mas pela vinculação da ideologia político-partidária às empregadas e aos empregados do Habib's, que eram obrigados a participar da campanha. "O poder diretivo do empregador não contempla a imposição de convicções políticas", argumentou.

Mallmann lembrou que a interferência do empregador na liberdade de orientação política dos empregados contraria o Estado Democrático de Direito. Em seu voto, a ministra explica que a conduta da rede feriu preceitos da Constituição, de convenções da OIT e, no âmbito eleitoral, de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral.

O valor da condenação será destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Conforme a ministra, entender que o posicionamento da empresa foi "absoluto e legítimo" vai de encontro às políticas públicas voltadas à erradicação de práticas antidemocráticas.