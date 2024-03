Snacks de proteína invadem mercado de alimentos e vão além da academia

Pode ser uma opção para quem quer cuidar do corpo e competir com o bombom. A barra de proteína Hummm! tem dois tamanhos (35g e 20g) e nove sabores: Banoffee, Brigadeiro, Doce de Leite, Maracujá, Brownie, Cheesecake de Morango, Cookies N Cream, Creme de Avelã e Paçoca. Com o tamanho menor, a ideia é até mesmo competir com o bombom para quem quer um docinho.

A meta é chegar a 100 mil pontos de venda com o novo produto, o dobro do que a Linea tem hoje. No futuro, a ideia é que a maior capilaridade da Hummm! ajude a Linea a ampliar a distribuição e as vendas de seus outros produtos. O portfólio da marca vai do adoçante ao ketchup, passando por chocolates e biscoitos, tudo sem açúcar.

Consumo de proteína é seguro

A proteína é um ingrediente essencial para a manutenção das funções vitais. Cintia Silva, doutora em nutrição pela USP, afirma que houve avanços nos estudos científicos que falam sobre os benefícios da proteína na dieta, impulsionando o consumo de suplementos. Se antes a proteína era vista apenas como um nutriente que ajudava no controle e no ganho de massa muscular, hoje já está associado também ao aumento de longevidade, ao bem-estar mental e a redução do risco de depressão.

Apesar dos benefícios, o consumo exagerado de proteína pode fazer mal e causar doenças hepáticas e renais. Isso vale tanto para proteína animal como os suplementos. O importante é saber que a proteína não vai fazer "mágica" e que não haverá emagrecimento ou saúde sem alimentação balanceada e exercícios físicos. O consumo é seguro para todos os públicos, mas mudanças na saúde e no corpo precisam ser associadas a hábitos saudáveis, segundo Silva.