Ministro diz que lançamento do Voa Brasil 'só depende da agenda' de Lula

Cinco milhões de passagens serão disponibilizadas pelas companhias aéreas aos beneficiários do programa, "sem nenhum real do Tesouro". "É um trabalho de construção coletiva, muito diálogo", acrescentou. O ministro explicou que as passagens do programa serão disponibilizadas ao longo do ano, mas principalmente durante a "baixa temporada". Já nos meses de alta temporada (férias escolares e de fim de ano) o número de passagens "dependerá" de alguns fatores, já que nesses períodos há menos voos com vagas disponíveis.

Questionado sobre a queda no preço das passagens, ministro deu exemplo. Segundo Costa Filho, alguns trechos, como Brasília-São Paulo e São Paulo-Rio de Janeiro, são caros e a pasta conversa com as companhias aéreas para uma redução a curto e médio prazo. Porém, o "brasileiro que compra a passagem dois ou três meses antes, ele tem um valor mais justo".

Esse programa a gente espera lançar até o final do mês de março, já foi autorizado pelo presidente Lula. É um programa que, na primeira etapa, vamos atender 21 milhões de aposentados do INSS que ganham até 2 salários mínimos e 700 mil beneficiários do ProUni. A gente espera anunciar esse programa. Serão 5 milhões de passagens que serão disponibilizadas pelas companhias aéreas sem nenhum real do Tesouro. É um trabalho de construção coletiva, muito diálogo. O Brasil tem, em média, 18% a 21% de ociosidade nos voos. Então, a gente espera que quando o programa for lançado, esperamos até o final de março, está só dependendo da agenda do presidente Lula, lançando o programa, no mesmo dia, o cidadão brasileiro vai poder acessar o site, vai linkar o destino que ele quer visitar.

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos

Voa Brasil

A proposta de criação do Voa Brasil foi anunciada pelo ex-ministro de Portos e Aeroportos Márcio França em março do ano passado. Em fevereiro, Costa Filho disse que França fez uma "fala truncada" quando anunciou o programa e deu a entender que o benefício poderia alcançar toda a população com passagens aéreas a R$ 200.

"O que estamos fazendo através da primeira etapa do Voa Brasil é poder elencar segmentos da sociedade", disse Costa Filho, no fim de fevereiro, ao explicar escolha do público que será atendido inicialmente. A medida deve ser válida para aposentados que não tenham viajado nos últimos 12 meses e alunos beneficiários do ProUni.