Dados cadastrais de 46 mil chaves Pix foram vazados, diz Banco Central

O Banco Central do Brasil informou hoje que os dados pessoais vinculados a 46 mil chaves Pix foram vazados após uma falha de segurança no sistema de uma instituição de crédito.

O que aconteceu

Não foram expostos dados sensíveis, como senhas, movimentações ou saldo. Segundo o BC, as informações do vazamento são só as cadastrais, como nomes, CPFs, agência, número e tipo de conta. A instituição destacou que esses dados não permitem movimentação de recursos.

O vazamento foi de chaves Pix vinculadas à Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor. O problema teria sido causado por "falhas pontuais na segurança" dos sistemas da instituição. O BC disse que o caso será apurado, e que vai aplicar as sanções previstas na regulação.