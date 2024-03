'Seguro', transporte: por que o ovo de Páscoa é tão mais caro que a barra?

Se o consumidor quiser mesmo presentear amigos ou familiares com ovos de Páscoa, a dica é focar em produtos mais específicos. É claro que no final das contas é tudo chocolate, mas alguns tipos não são encontrados em barras ou bombons, como os com camadas diferentes de recheio, por exemplo.

Fonte: Ubiracy Fonseca, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas.



*Texto publicado em 16/04/2022