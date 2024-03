Isabela Matte: Minha marca pessoal ficou maior que meu negócio

E até mesmo Isabela, muito ligada à loja de roupas até seus 19 anos, precisou buscar quem era para além da gestão varejista. Durante três anos, a empreendedora experimentou, desenvolveu novas áreas de interesse e redirecionou seu propósito com o ensino de empreendedorismo, graças à sua habilidade de comunicação.

Eu consigo sintetizar e comunicar muito bem as coisas. Eu conseguia comunicar muito bem o produto que eu estava vendendo, e eu conseguia comunicar muito bem as minhas ideias

Após três anos de preparo, Isabela Matte fechou em 2024 a loja de roupas, negócio que construiu seu público, para concentrar seus esforços no crescimento da Imatize com o ensino de negócios e empreendedorismo digital.

O videocast Divã de CNPJ é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Confira o programa completo com Isabela Matte a partir de segunda-feira.