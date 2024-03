Prévia da inflação sobe 0,36% em março, puxada por alimentos

Na última quarta-feira (20), o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central do Brasil voltou a reduzir a Selic em 0,5 ponto percentual, para 10,75%. Foi o sexto corte consecutivo da taxa básica de juros, em linha com as expectativas do mercado. No comunicado divulgado, a instituição destacou que o atual cenário global desafiador exige "serenidade e moderação" na política monetária.

Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, destaca que o IPCA-15 de hoje veio acima do esperado. "Com a mensagem da ata hoje, tudo [está] em aberto ainda, não é possível descartar um [corte de] 0,50% em junho, mas é mais um argumento na direção de que o BC tenha que reduzir o pace de corte da Selic".

A conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento, expectativas de inflação com reancoragem apenas parcial e um cenário global desafiador, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. O Comitê reforça a necessidade de perseverar com uma política monetária contracionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas.

Trecho da ata do Copom

Por enquanto, o mercado ainda aposta em uma Selic encerrando 2024 em 9%. A expectativa também é de uma inflação mais baixa (3,75%, contra uma projeção de 3,79% na semana passada) e crescimento mais forte para este ano (1,85%, contra 1,80% na semana passada).

O centro da meta oficial para a inflação em 2024, 2025 e 2026 é de 3%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Os dados são da última edição do Boletim Focus, também divulgado hoje. A pesquisa semanal capta a percepção do mercado para os principais indicadores econômicos do país.