Governo prorroga Desenrola até 20 de maio; veja como renegociar dívidas

Pela segunda vez, o governo federal prorrogou o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes. A prorrogação vale apenas para quem integra a Faixa 1 do programa, destinada a pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÙnico e com dívidas de até R$ 20 mil.

O que aconteceu

Prorrogação vai até 20 de maio. Inicialmente as negociações dos débitos acabariam em dezembro de 2023, mas tinham sido prorrogadas até 31 de março. O aumento da procura após a unificação do Desenrola com os aplicativos de bancos, do Serasa Limpa Nome e o Caixa Tem justificou o aumento do prazo.

Desde o início do mês, os débitos do Desenrola também podem ser renegociados nas agências dos Correios. Segundo o Ministério da Fazenda, 14 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa, que possibilitou a negociação de cerca de R$ 50 bilhões em dívidas.